Dünya Cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatıyordu Ünlü komedyen serbest bırakıldı
AMERİKA

Cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatıyordu: Ünlü komedyen serbest bırakıldı

ABD'de, cinsel taciz suçlarından hapis yatan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby için mahkeme kararını verdi. Geçen yılın ağustos ayında hakkındaki suçlamaları reddederek ikinci kez temyiz başvurusunda bulunan 83 yaşındaki Cosby hakkında yeniden inceleme yapan mahkeme, adil yargılanmadığı gerekçesiyle, Cosby'nin mahkumiyetini iptal ederek serbest bırakılmasına hükmetti.

Haber Merkezi AA
Cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatan komedyen Bill Cosby serbest bırakıldı
Foto/arşiv: Bill Cosby

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından 2018 yılında cinsel taciz ve saldırı suçlarından hapis cezasına çarptırılan Cosby, kararın bozulması üzerine serbest kalırken, komedyen oyuncu hakkında suçlamada bulunan kadınların avukatları tepki açıklamaları yaptı.

Geçen yılın ağustos ayında hakkındaki suçlamaları reddederek ikinci kez temyiz başvurusunda bulunan 83 yaşındaki Cosby hakkında yeniden inceleme yapan mahkeme, adil yargılanmadığı gerekçesiyle, "Cosby'nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı." açıklamasında bulundu.

Dünyaca ünlü komedi oyuncusunun hapisten çıktıktan sonra dinlenmek için Philadelphia'daki evine gittiği belirtildi. Cosby hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan kadınlardan Victoria Valentino'nun karar karşısında "şaşkına döndüğü" yönünde açıklamalar Amerikan basınında yer aldı.

Bill Cosby
Bill Cosby

Komedyen hakkında şikayetçi olan bir diğer kadın Andrea Constand'ın avukatları ise Bill Cosby'nin hapishaneden serbest bırakılmasına ilişkin mahkeme kararını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep ederken Hakim ise Cosby'nin, atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.

İki yıldan fazla hapiste yatan Cosby’nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD’de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.

  • Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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