Dünya Kanadada rekor sıcaklık 486 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Kanada’da rekor sıcaklık: 486 kişi hayatını kaybetti

Kanada’da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Özellikle batı bölgelerini etkisi altına alan ve 50 dereceye çıkarak rekor kıran sıcak hava yüzünden ölümlerin, eyalet normallerinin üç katına çıktığı ve son beş günde 486 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Kanada’da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Foto/arşiv

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle eyalet genelinde ortalama 165 ölüm vakası yaşanırken, bu yıl rakamın arttığını hatırlattı.

Lapointe, sıcak hava dalgasının etkili olduğu son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm rapor edildiğini, bunun da eyalet normallerinin üç katı olduğunu bildirdi.

Lapointe yaptığı açıklamada, açıkladığı rakamın ölüm vakalarında yüzde 195'lik artışa işaret ettiğini belirterek, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade etti.

Lapointe, bazı bölgelerde ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermede geciktiğini aktardı.

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.

Kanada'da rekor sıcaklık: 233 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Kanada'da rekor sıcaklık: 233 kişi hayatını kaybetti

Trump'ın korktuğu başına geliyor: Cezai dava resmen açıldı
DÜNYA
Trump'ın korktuğu başına geliyor: Cezai dava resmen açıldı

Rumlar provokasyon peşinde
DÜNYA
Rumlar provokasyon peşinde
Abone Ol Google News
İstanbuliçin kritik uyarı!

İstanbul
için kritik uyarı!

2021 yılının en sıcak günü yaşanacak.
Beş bina boşaltıldı

Beş bina boşaltıldı

Ankara Çankaya'da korku dolu gece.
Tasarruf tedbirleri genelgesi

​Kamuda araç sayısı yüzde 20 azalacak.

​CHP lideri artık psikiyatrinin konusu.

​Erdoğan'ın KKTC ziyaretini provoke etmek için harekete geçtiler.
Erdoğan'ın<br>imzası ile adı değişti

Erdoğan'ın
imzası ile adı değişti

​Erzincan Havalimanı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de.

Elazığ'da<br>korkutan yangın

Elazığ'da
korkutan yangın

​OSB'deki tesis yangını 8 saatte söndürüldü.

486 kişi<br>hayatını kaybetti

486 kişi
hayatını kaybetti

Rekor sıcaklar Kanada'da can alıyor.

Film izler<br>gibi izlediler

Film izler
gibi izlediler

​Meyve bahçesine zorunlu iniş yapmıştı, enkazı kaldırıldı.
Korktuğu<br>başına geliyor

Korktuğu
başına geliyor

Ş​irketlerine yönelik cezai dava resmen açıldı.
Yeni dönem başladı

Yeni dönem başladı

​İşte madde madde kademeli normalleşme adımları...
Gaziantep'te<br>hastane yangını

Gaziantep'te
hastane yangını

​Dumandan etkilenen 45 hasta tahliye edildi.
Skandalın sonu gelmiyor

Skandalın sonu gelmiyor

​Kilise okulunda 182 çocuk mezarı daha.
Anadolu kartalları nefes kesti

Anadolu kartalları nefes kesti

Tatbikata ​42 Türk, 14 yabancı uçak katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.