Sarılmaya teşebbüs 'cinsel taciz' sayıldı

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İYİ Parti'den yeni tiyatro: 'Ayakkabısı delik' denilen kişi varlıklı çıktı

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "Çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notuyla paylaşılan fotoğrafta resmine yer verilen ve elinde delik ayakkabı tutan kişinin bir serası, bir arabası ve bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.