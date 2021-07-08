Gündem Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı
BURSA

Sarılmaya teşebbüs 'cinsel taciz' sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘Sen ne güzel kızsın’ diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme genç kıza sarılmaya çalışan sanığın ‘cinsel taciz' suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Yargıtaydan emsal karar: Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı
Yüksek Mahkeme genç kıza sarılmaya çalışan sanığın ‘cinsel taciz' suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘Sen ne güzel kızsın’ diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Bursa'da meydana gelen olayda genç kızın yanına yaklaşan adam, bedenî temasta bulunmaksızın 'Sen ne güzel bir kızsın’ diyerek sarılmaya teşebbüs etti.

Yargıtay sarılmaya teşbbüsü 'cinsel taciz' saydı.
Yargıtay sarılmaya teşbbüsü 'cinsel taciz' saydı.

Genç kız, 'Bağırırım’ deyince kaçan şüpheli, kısa sonra polis ekiplerince yakalandı. Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde ‘basit cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, basit cinsel saldırı suçundan sanığı mahkum etti.

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YÜKSEK MAHKEME 'CİNSEL TACİZ' SAYDI

Kararı savcı temyiz edince devreye Yargıtay 14. Ceza Dairesi girdi. Yüksek mahkeme, genç kıza sarılmaya çalışan sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 105. Maddesinde düzenlenen ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

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Emsâl kararda şu ifadelere yer verildi:

  • “Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın ‘Sen ne güzel bir kızsın’ diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”
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