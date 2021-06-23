Gündem Sözde şeyh Eyüp Fatih Şağbana cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası
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Sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban'a cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yanında yaşayan ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban, 'zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Sözde şeyh Eyüp Fatih Şağbana cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası
Eyüp Fatih Şağban

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı’nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın, Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Eyüp Fatih Şağban duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, sanığın ‘Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi. Müşteki avukatları ise cumhuriyet savcısının beraate yönelik açıklamasına katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

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Suçlamaları reddetti


Şağban ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, "Bir önceki duruşmada kızın babasının kızını taciz ettiği ve annesinin buna birkaç kez şahit olduklarını beyan etti tanıklar. Mağdur avukatlarının ise kızımızın yanındayız açıklamasını anlamıyorum. Bu iddia edilen eylemi yapmam için aklımı yitirmiş olmam lazım. Savcının mütalaasını da kabul etmiyorum" dedi.

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"Bize kumpas kurdular"


Eyüp Fatih Şağban kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, "Bu ailenin kötü niyetli olduğunu anladığımız için Akyazı’daki eve başka aile aldık. Bu olay 6 ay sonra ortaya çıktı. Bize kumpas kurdular. Şahsımın mağdur edilmesinin adaletine uymayacağını biliyorum. Beraatimi istiyorum. Biz şan ve şeref için yaşayan insanız. Az da olsa bir ceza olursa bu benim idam fermanım olacaktır. Bu tarz iftiraların son mağduru olmamla birlik başka kimsenin başına gelmemesini temenni ediyorum. Bu komplo ortaya çıktığı için bana burası 5 yıldızlı otel gibi geliyor. Biz Sakarya’yı tüm dünyaya tanıtırken bu kumpasa düşürülmek çok kötü" diye kendini savundu.

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  • Söz alan sanık avukatları ise, "Y.A.'nın beyanlarında çok çelişki var. Bu sebeple olayın kumpas olduğu apaçık ortadadır. Biz sanığın beraatiyle beraber tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Beraatini istedi


Diyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Şağban ise beraatini istedi. Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban'ı ‘Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay, ‘Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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