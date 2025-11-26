Yeni Şafak
Kayınvalidesini öldüren polis intihar girişiminde bulundu

14:5626/11/2025, Çarşamba
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de polis memuru S.U. (35), miras nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi M.M.'yi (60) bağ evinde öldürüp, intihar girişimde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. ile kayınvalidesi M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



