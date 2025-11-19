Aile katliamı: Annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

BABASINA NOT BIRAKMIŞ

Kaçan şüpheli, siteye yakın parkta suç aleti silahla birlikte yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Emre Torgut'un babasına bıraktığı not, salonda masanın üzerinde bulundu. Torgut'un babasına hitaben yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve kendisini de öldüreceğini yazdığı görüldü.