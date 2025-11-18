Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

23:4018/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Babasını bıçaklayarak kaçan şahıs bir işletmenin çatısında yakalandı.
Babasını bıçaklayarak kaçan şahıs bir işletmenin çatısında yakalandı.

Kayseri'de bir baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlu tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından bir işyerinin çatısında yakalandı. O anlar anbean görüntülendi.

Erenköy Mahallesi Dağyeli Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, Hayrullah E. (61) ve oğlu F.A.E. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrullah E. oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasını bıçaklayan şüpheli de olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan baba sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı oğul yakalandı

Öte yandan, hayatını kaybeden Hayrullah E.’nin cenazesi Hulusi Akar Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.A.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli F.A.E.’nin Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6029’uncu Sokak’ta bir işletmenin çatısında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler katil zanlısı F.A.E’yi suç aletiyle beraber yakaladı. F.A.E.’nin yakalanma anı dronla anbean görüntülendi.

Ruh ve Sinir Hastanesi’nde 4 kez tedavi görmüş

Alınan bilgiye göre, katil zanlısı F.A.E.’nin farklı tarihlerde 4 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.



#Kayseri
#Tartışma
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç