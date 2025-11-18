Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Kayseri'de bir baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlu tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından bir işyerinin çatısında yakalandı. O anlar anbean görüntülendi.
Erenköy Mahallesi Dağyeli Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, Hayrullah E. (61) ve oğlu F.A.E. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrullah E. oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasını bıçaklayan şüpheli de olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan baba sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Katil zanlısı oğul yakalandı
Öte yandan, hayatını kaybeden Hayrullah E.’nin cenazesi Hulusi Akar Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.A.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli F.A.E.’nin Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6029’uncu Sokak’ta bir işletmenin çatısında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler katil zanlısı F.A.E’yi suç aletiyle beraber yakaladı. F.A.E.’nin yakalanma anı dronla anbean görüntülendi.
Ruh ve Sinir Hastanesi’nde 4 kez tedavi görmüş
Alınan bilgiye göre, katil zanlısı F.A.E.’nin farklı tarihlerde 4 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.