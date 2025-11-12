Kayseri’de bir kişi bekçi kulübesinin önünde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Nayman Sokak’ta bulunan bir inşaatın kulübesinin önünde hareketsiz şekilde yatan M.E.’yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede M.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından M.E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.