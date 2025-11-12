Yeni Şafak
Kayseri’de bir kişi bekçi kulübesinin önünde ölü bulundu

22:5812/11/2025, Çarşamba
IHA
60 Yaşındaki M. E. inşaat kulübesinde ölü bulundu
Kayseri’de bir inşaat kulübesinin önünde hareketsiz şekilde yatan M. E.'yi gören vatandaşların ihbarda bulunmasıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 60 yaşındaki M. E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 60 yaşındaki adam bir inşaatın bekçi kulübesinin önünde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Nayman Sokak’ta bulunan bir inşaatın kulübesinin önünde hareketsiz şekilde yatan M.E.’yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede M.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından M.E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



