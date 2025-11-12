Binaya yayılan ağır koku ihbarıyla ortaya çıktı: Dairede ölü bulundu

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanında birkaç gündür yayılan kötü kokudan rahatsız olan esnaf, kokunun kaynağını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde kokunun kaynağının birinci katta bulunan bir daire olduğunu belirledi. Kokunun geldiği dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye yardımıyla içeriye giren ekipler, kapı açıldığında ağır koku ile karşılaştı. Daire içerisinde yapılan kontrollerde yerde hareketsiz şekilde yatan ve çürümeye başlamış bir cesetle karşılaştı.