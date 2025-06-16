İntihar eden polis memurunun evinden parçalanmış ceset çıktı: 'Bir gün önce evden öğürme sesleri geliyordu'

Ekiplerin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Polis, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.





Parçalara ayrılan cesedin kesilen parmak izinden, suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası olan Hüseyin G.'ye (33) ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada polis memuru Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da öğrenildi.