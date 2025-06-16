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İntihar eden polis memurunun evinden parçalanmış ceset çıktı: 'Bir gün önce evden öğürme sesleri geliyordu'

İntihar eden polis memurunun evinden parçalanmış ceset çıktı: 'Bir gün önce evden öğürme sesleri geliyordu'

11:1016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
DHA
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Fatih'e intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G., evinde ölü olarak bulundu. Polisin evinde yapılan aramada poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedine ulaşıldı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru Semih G.'den haber alamayan meslektaşları S.Ü. ve A.F.K., durumu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Semih G.'nin evine geldi. Daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden ekipler, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi.


YERDE CANSIZ BULUNDU


Evde Semih G.'yi yerde, hareketsiz şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği iddia edilen polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



Ekiplerin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Polis, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.


Parçalara ayrılan cesedin kesilen parmak izinden, suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası olan Hüseyin G.'ye (33) ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada polis memuru Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da öğrenildi.

ÖĞÜRME SESİ DUYULDU


Polis memurları soruşturma kapsamında Semih G.'nin komşusu A.K.'nın (51) ifadesine başvurdu. A.K.'nın ifadesinde, olaydan önceki gün saat 07.30 sıralarında binadan öğürme sesleri duyduğunu, gece saat 02.30 sıralarında ise kızının 1 el patlama sesi duyduğunu söylediği öğrenildi.


Ayrıca, Semih G.'nin birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu ifade edildi.

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