Tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra ölü bulundu

Diyarbakır'da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören polis memuru İsmail Tarhan'dan hastaneden doktorların izni olmaksızın ayrıldı. Tarhan'dan haber alamayan ailesinin kayıp ihbarıyla polis ekipleri arama çalışması başlattı. Polis memuru Tarhan, aramaların sonucunda sazlık alanda ölü bulundu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail Tarhan, doktorların izni olmadan 6 Kasım günü hastaneden ayrıldı. Tarhan’dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.