Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız arkadaşlarının evinde ölü bulundu

22:1811/11/2025, Salı
Genç kızın iki arkadaşı gözaltına alındı
Genç kızın iki arkadaşı gözaltına alındı

Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül'ün hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şengül'ün evlerinde misafir olduğu iki üniversite öğrencisi K.E. ve A.Ş gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi, arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün (20) hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Genç kızın cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürüldü.

İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtildi.

Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Şengül'ün ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu öğrenildi.



