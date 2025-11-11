Yeni Şafak
Çerkezköy'de otomobil devrildi: Bir ölü bir yaralı

Çerkezköy'de otomobil devrildi: Bir ölü bir yaralı

11/11/2025, Salı
Araçta yolcu olarak vatandaş hastanede hayatını kaybetti.
Araçta yolcu olarak vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce bariyere çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazada yolcu N.K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 59 AKJ 174 plakalı otomobil, Otoban Bulvarı’nda önce bariyere çarptı, ardından şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü ile yolcu N.K’yi yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. N.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



