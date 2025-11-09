Kira tartışması kanlı bitti: Kiracı mülk sahibini darp etti

Akıllara durgunluk veren olay, ilçeye bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. M.K., iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.’ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.