Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Narenciye bahçesinde çalışan işçiler arasında silahlı kavga

Narenciye bahçesinde çalışan işçiler arasında silahlı kavga

19:481/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da narenciye bahçesinde çalışan işçiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ikisi ağır beş kişi yaralandı.

Hatay’da tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Bölgede narenciye bahçesinde çalışan işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Hatay
#Narenciye
#Bahçe
#Silah
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları