Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

31/10/2025, vendredi
AA
Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 31 AAU 09 plakalı hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi kavşağında önce Erol Yıldız'ın kullandığı 31 AOV 811 plakalı motosiklete, ardından da A.Ç. yönetimindeki 31 ATE 101 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erol Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile A.Y, S.K. ve A.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.




#Hatay
#samandağ
#trafik kazası
