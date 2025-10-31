Yeni Şafak
Küçükçekmece’de kaza sonrası ayağı pedala sıkışan motosikletli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

00:5431/10/2025, Cuma
IHA
İstanbul Küçükçekmece’de motosiklet ile otomobil arasında yaşanan kaza sonrası motosiklet sürücüsünün ayağı pedala sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile cadde üzerinde seyir halindeki araç arasında trafik kazası meydana geldi. 

 Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı, pedala sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosiklete sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

