Park kavgası kanlı bitti: Kaldırım taşlarıyla saldırdılar

Akılalmaz olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.