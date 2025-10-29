Yeni Şafak
Park kavgası kanlı bitti: Kaldırım taşlarıyla saldırdılar

10:1829/10/2025, Çarşamba
DHA
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişi yaralanırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle çıkan tartışma taşlı kavgaya dönüştü.

Akılalmaz olay, 26 Ekim'de Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.

Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



