Otomobilin kaputundan çıktı: Piyasa değeri 5 buçuk milyon TL

09:2830/10/2025, Perşembe
IHA
İki şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Hatay’da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda otomobilin kaput kısmına saklanmış halde piyasa değeri 5 buçuk milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada; piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde daralı 1100 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan; A. Ç. ve N. B.O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.



#Hatay
#uyuşturucu operasyonu
#emniyet
