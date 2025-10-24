Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

14:4624/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 91 sentetik hap, 42 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.




#operasyon
#Şanlıurfa
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, şartlar neler?