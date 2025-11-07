Yeni Şafak
Tekirdağ’da muayenesiz ve cam filmli araçlara ceza

22:017/11/2025, Cuma
IHA
Tekirdağ’da gerçekleştirilen trafik uygulamasında sorgulanan 102 araçtan çeşitli eksik ve kusurları bulunanlara toplam 53 bin 300 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde yapılan uygulamada sürücülerin belgeleri ve araçların teknik durumları tek tek kontrol edildi. 

Denetimler sonucunda bazı araçlarda ehliyetsizlik, cam filmi, muayenesizlik ve diğer kural ihlalleri tespit edildi. Ekipler, tespit edilen eksiklikler nedeniyle araç sahiplerine 36/3-B, 34/B, 46/2-H ve 30/1-B maddeleri uyarınca idari işlem uyguladı. 

Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan bazı araçlar trafikten men edilirken, toplam ceza tutarının 53 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.


#Tekirdağ
#Muayene
#Otomobil
