Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

16:089/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.






#etkili
#sağanak
#Tekirdağ
#Kırklareli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?