Meteoroloji tarih verip uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak alarmı

08:409/11/2025, Pazar
Türkiye’de bir süredir etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yeni haftada yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, tarih vererek İstanbul dahil birçok il için uyarı yaptı. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren düşeceği tahmin ediliyor.

Güneşli havanın ardından yağış etkili olmaya başlıyor. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklık bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Salı günü yağışlı havanın Marmara ve Ege'nin büyük bir bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi hava nasıl?

Haftanın ilk gününde yurdun batı kesiminde sağanak başlıyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İzmir'de de salı günü yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var. 


