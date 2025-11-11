Yeni Şafak
Küçükçekmece’de bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Küçükçekmece’de bir kişi iş yerinde ölü bulundu

00:1611/11/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili inceleme sürüyor
Olayla ilgili inceleme sürüyor

Küçükçekmece'de bir iş yerinden gelen silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olay yerinde yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de, bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi’nde, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar iş yerinden gelen silah seslerini duyunca durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, bir kişinin iş yerinde kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede, şahsın öldüğü yerde tüfek olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.



