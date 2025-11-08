Yeni Şafak
Antalya’da 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

17:468/11/2025, Cumartesi
IHA
GÖKHAN TEZCAN
GÖKHAN TEZCAN

Antalya’da ailesiyle yaşayan 30 yaşındaki genç, sabah saatlerinde odasında ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3871 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah babası işe giderken ayakta olan Tezcan, bir süre sonra odasına geçti. Uzun süre odasından çıkmayan Tezcan’ı kontrol eden annesi, oğlunu hareketsiz halde buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Tezcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabinin ölümü şüpheli bulmasının ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Vücudunda kesici ya da delici bir bulguya rastlanılmayan Tezcan’ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




