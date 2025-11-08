Yeni Şafak
Uyurken bacağını banka sıkıştırdı: İtfaiye ekipleri kurtardı

15:038/11/2025, السبت
DHA
Antalya'da cami avlusunda uyurken sol bacağını banka sıkıştıran Erkan Seymen'i, itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Uyuyan Erkan Seymen, sol bacağını bankın arasına soktu. Uyandığında durumu fark eden Seymen, bir süre bekledi.

Bacağını kurtaramayınca Seymen, bir süre sonra cami avlusunda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Seymen kurtarılamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.


Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, Seymen'in bacağını kurtarabilmek için elektrikli testereyle bankın tahta kısmını kesti.

Yaklaşık 3 saat boyunca bankta beklediği öğrenilen Seymen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumu iyi olan Seymen daha sonra bölgeden ayrıldı. 

#Antalya
#Muratpaşa
#Kızılsaray
