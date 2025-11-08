Türkiye'deki 'kara delik': 90 metrelik obruğa indi! Daha önce kimse yapmadığı için çok tedirgin oldum

"YERİN 90 METRE ALTINA TEK BAŞIMA İNDİM"





Obruğun etrafında güvenlik önlemi olmadığını belirten Kuşçu, "Aşağıda hayvan cesetleri çok fazlaydı. Buranın etrafı tel örgülerle çevrilmiş ama insanlar gire çıka tel örgüleri de parçalayıp, obruğa atmışlar. İnanılmaz bir duyguydu. Yerin 90 metre altına tek başıma indim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 'İp kopacak mı?' diye çok tedirgin oldum. Köyde yaşayanların anlattığına göre, bu obrukla ilgili bir rivayet varmış. Devenin üstünde giden bir gelin, bu obruğa düşüyor ve yıllar sonra cesedi Antalya'da bulunuyor. Burada su kanalları olduğunu söylediler ama aşağıda bu kanalları göremedim" diye konuştu.