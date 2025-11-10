Yeni Şafak
Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası ormanda bulundu

Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası ormanda bulundu

17:4910/11/2025, Pazartesi
DHA
Alzheimer hastası A.B. AFAD ekipleri tarafından bulundu
Alzheimer hastası A.B. AFAD ekipleri tarafından bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası A.B. (53), evine 6 kilometre uzaklıktaki ormanda AFAD ekipleri tarafından sağ bulundu.

Gacık köyündeki evinden sabah saatlerinde, ailesine haber vermeden çıkan Alzheimer hastası A.B.’ye ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Havadan dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. A.B., 1 saat süren çalışmanın ardından evine 6 kilometre uzaklıktaki Laledere köyündeki ormanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.B., tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.




