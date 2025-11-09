Antalya'da 150 eserin kaybolduğu iddiası: İranlı ressam polise başvurdu

Antalya'da yaklaşık 5 yıldır hazırladığı resimlerinin olduğu dosyasının kaybolduğunu iddia eden İranlı ressam Mahrokh Fouladian, polise başvurdu. Ressam Fouladian, "O resimlerden elde ettiğim gelirle yaşamımı sürdürüp, çocuğuma bakıyorum. Çantayı bulanın getirmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Antalya’da yaşayan ve 4 yaşından bu yana geçimini yaptığı resimlerden elde ettiği gelirle sağlayan İranlı ressam, 150’ye yakın eserinin kaybolduğu iddiasıyla emniyete başvurdu.
Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan İranlı ressam Mahrokh Fouladian (44), yaklaşık 5 yıldır emek vererek hazırladığı ve sanatseverlerin beğenisine sunduğu 150’ye yakın eserinin kaybolduğunu belirterek polise şikayette bulundu. İddiaya göre önceki gün Kültür Yolu Festivali kapsamında eserlerini sergileyen ve aniden bastıran şiddetli yağış sırasında eserlerini toparlayarak çantaya yerleştiren Fouladian, yolda kıyafetlerinin ıslanması nedeniyle bir işletmeye girerek kendisine yeni çorap aldı. Ardından evine giden Fouladian, 5 yıldır emek vererek hazırladığı resimlerin olduğu çantanın yanında olmadığını fark etti. Hemen evine geldiği yolda resimlerin bulunduğu çantayı aramaya başlayan İranlı ressam, bir sonuç elde edemeyince polise başvurdu.