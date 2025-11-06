Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Anadolu Mirası' adlı operasyonda, E.O. (48), A.E. (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) isimli 5 şüphelinin araçlarında yapılan aramalarda; 388 obje, 82 sikke, 19 taş obje ve 100 yüzük olmak üzere toplam 589 parça tarihi eser ele geçirildi.