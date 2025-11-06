Yeni Şafak
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

17:056/11/2025, Perşembe
DHA
Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Anadolu Mirası' adlı operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 589 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Anadolu Mirası' adlı operasyonda, E.O. (48), A.E. (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) isimli 5 şüphelinin araçlarında yapılan aramalarda; 388 obje, 82 sikke, 19 taş obje ve 100 yüzük olmak üzere toplam 589 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirildi. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.







