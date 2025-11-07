Türkiye'nin en kıymetli tarihi mirası ziyaretçilerle buluşuyor: Dünyadan birçok eser yer alıyor

"Döneminde, saat konusunda dünyanın önemli merkezlerinin hepsinden bu özel koleksiyona eserler gelmiş. 15, 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı'nın dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu düşündüğümüzde bu hiç de sürpriz değil. Özellikle buradaki bazı saatlerin dünyada bir eşi daha yok. Türk saatçiliğinin önemli simalarının, Ahmed Eflaki Dede'nin, Süleyman Leziz gibi pek çok ismin çok özel, nadide, tek olan eserleri bizde bulunuyor. Bununla birlikte hediyeler babında özellikle Sultan 2. Mahmud için Fransa İmparatoru Napolyon'un yaptırdığı pendule olarak bilinen çok özel bir saat var. Bu saatten dünyada sadece 7 tane bulunuyor ve bir tanesi bu koleksiyonda. Özellikle de Osmanlı sarayı için imal edilmiş olması hasebiyle diğerlerinden farklı olarak İstanbul'un dört bir yanından manzaralarla süslenmiş, ayrıca yanında bir cep saatini de barındırıyor. Bununla beraber Sultan 2. Abdülhamid döneminde yine diplomatik ilişkilerin bir sonucu olarak bünyemize katılmış saatler var. Tabii Fransa'nın, İngiltere'nin ünlü saat ustalarının dünyaca bilinen nadide saatleri de burada."