Muş’ta iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Mescitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gül ve Kırdar ailelerinin çocukları arasında bir süre önce tartışma yaşandı.

Saldırıda, 31 yaşındaki Sidar Kırdar ile 39 yaşındaki ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulanık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sidar Kırdar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar’ın tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.