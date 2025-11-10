Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı: Hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde Y.G. isimli kişi evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Y.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.