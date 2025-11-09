Yeni Şafak
Kadıköy'de bir kadın ateşe verildi: Kendimi güvende hissetmiyorum

22:219/11/2025, Pazar
DHA
Gözde Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor
Gözde Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor

İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturan Gözde Yılmaz'ın yanına gelen şüpheli, elindeki yanıcı maddeyi üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Yılmaz, bir anda alevler içinde kalırken, arkadaşları ve çevredekiler müdahalede bulundu. Kaçan şüpheli S.A.G., kısa sürede yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz (33), bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.


Olay, 1 Kasım günü Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen S.A.G., isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından şüpheli S.A.G., olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Şüpheli tutuklandı

Saldırının ardından kaçan şüpheli S.A.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


"Çakmakla beni yaktı"

Tedavisi hastanede devam eden Gözde Yılmaz, saldırganı tanımadığını belirterek,
"Benim çocukluktan tanıdığım D.Y isimli bir arkadaşım var. Bunu yapan kişi onun kız arkadaşıymış. Biz erkek arkadaşım ve 4-5 kişiyle daha Kadıköy'de eğlence mekanında otururken yola doğru arkamız dönüktü. Birden soğukluk hissettim benzin gibi yanıcı bir madde. Döner dönmez çakmakla beni yaktı. Kendisini şahsen tanımıyorum, hiçbir husumetimiz yok. En ağır cezayı almasını istiyorum"
dedi.

"Tehdit mesajları alıyorum"

Tehdit mesajları aldığını ifade eden Yılmaz,
"Biz hastanedeyken D.Y isimli kişiden tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy’e geri dönemezsin' diyorlar. Evim ve iş yerim orada, ama bu olaydan sonra kendimi güvende hissetmiyorum. Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar var, doktorlar eskisi gibi iyileşemeyeceğimi söylüyor"
ifadelerini kullandı.



