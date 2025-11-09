Kadıköy'de bir kadın ateşe verildi: Kendimi güvende hissetmiyorum

İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturan Gözde Yılmaz'ın yanına gelen şüpheli, elindeki yanıcı maddeyi üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Yılmaz, bir anda alevler içinde kalırken, arkadaşları ve çevredekiler müdahalede bulundu. Kaçan şüpheli S.A.G., kısa sürede yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 1 Kasım günü Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen S.A.G., isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından şüpheli S.A.G., olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli tutuklandı
Saldırının ardından kaçan şüpheli S.A.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.