Bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kaldı

18:219/11/2025, Pazar
DHA
Yalnız yaşayan kadın temizlemek için yaktığı otların arasında kalarak hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan kadın temizlemek için yaktığı otların arasında kalarak hayatını kaybetti

Nevşehir'de bahçesini temizlemek için otları yakan 87 yaşındaki Şaziye B. kısa sürede büyüyen alevlerin içerisinde kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Şaziye B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bahçesinde otları yakmak isterken çıkan yangında alevlerin arasında kalan Şaziye B. (87), hayatını kaybetti.


Olay, saat 13.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyünde meydana geldi. Şaziye B., bahçesini temizlemek için otları yaktı. Alevler kısa sürede büyürken, Şaziye B. yangını söndürmek istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şaziye B., bu sırada alevlerin arasında kaldı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Şaziye B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şaziye B.’nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Yangın
#Cenaze
#Ot
