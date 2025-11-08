Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari’de 2 katlı toprak evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Hakkari’de 2 katlı toprak evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

19:188/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kullanılamaz hale gelen evde can kaybı yaşanmadı
Kullanılamaz hale gelen evde can kaybı yaşanmadı

Hakkari'de 2 katlı toprak evde çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edilirken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hakkari’de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Geçitli köyünde 13 nüfusun yaşadığı Bedel Tekin’e ait evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine köye merkeze bağlı Durankaya Belediyesi ve Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 2 katlı toprak evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Toprak Ev
#Hakkari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...