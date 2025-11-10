Yeni Şafak
İstanbul'da suya yeni zam teklifi: Komisyona sevk edildi

18:5210/11/2025, Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, İstanbul'da su fiyatlarına zammı öngören teklif, Tarife Komisyonu'na sevk edildi. Harici zam teklif, 17 Kasım'da yapılacak İSKİ Genel Kurulu oturumunda görüşülecek. Bilindiği gibi; geçtiğimiz yılın kasım ayında, suya her ay TÜFE ile Yİ-ÜFE oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "
2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri"
görüşüldü.

Teklif, komisyona sevk edildi

İstanbul'da suya zammı öngören teklif, Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından teklifin, 17 Kasım'da yapılacak İSKİ Genel Kurulu oturumunda görüşülmesi bekleniyor.

Her ay düzenli zam geliyor

İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla, İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu.

Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.



