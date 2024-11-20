İstanbul'da suya zam geldi: Her ay yapılması kararlaştırıldı

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.
Buna göre konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira oldu.
İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyat 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseldi.
Kurulda ayrıca "İSKİ 2025 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
Kağıthane Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mevlüt Öztekin, İBB'nin su zammına tepki gösterdi.
CHP yönetiminin, Melen Projesi üzerinden hep eleştirilerde bulunduğuna dikkati çeken Öztekin, İSKİ'nin İstanbullulara arıtarak verdiği suların yaklaşık yüzde 67'sinin Melen'den geldiğini, bu projeyle beraber İstanbul'un susuz kalmadığını gördüklerini vurguladı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.
İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.
İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.