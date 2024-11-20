Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
İstanbul'da suya zam geldi: Her ay yapılması kararlaştırıldı

İstanbul'da suya zam geldi: Her ay yapılması kararlaştırıldı

Lokman Özdemir
14:5920/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda alınan kararla, su fiyatlarına yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda İBB'nin su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılması AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık kabul edildi. Teklifte yer alan "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir" maddesi de karara bağlandı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.


Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.


Yüzde 17,5 zam


İBB'nin su fiyatlarına kullanım miktarına göre
yüzde 17,5 zam
yapılmasını istediği teklif kabul edildi.

Buna göre konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira oldu.


İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyat 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseldi.


"Her ay güncellenecek"


Teklifte,
"Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır."
ifadelerine yer verildi.

AK Parti 'Hayır' dedi


Mecliste oylanan suya zam teklifi, AK Partili Meclis üyelerinin
"hayır"
oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Su kapama-açma bedeli de yükseldi


Kurulda ayrıca "İSKİ 2025 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.


  • Teklif kapsamında, su kapama-açma bedelinin 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya, vidanjör hizmet bedelinin 863 liradan yüzde 7,64 artışla 929 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 737 liradan yüzde 19,53 zamla 881 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 6 bin 930 liradan yüzde 19,75 artışla 8 bin 299 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 12 bin 628 liradan yüzde 34,36 artışla 16 bin 968 liraya yükseltilmesi kabul edildi.


"Suya bugün itibarıyla yüzde 948 oranında zam yapılmış oldu"


Kağıthane Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mevlüt Öztekin, İBB'nin su zammına tepki gösterdi.


Öztekin,
"Bu 5 yıllık süreçte suya 'yüzde 50 indirim' denilirken, toplamda bugün itibarıyla İSKİ faturalarında yüzde 800 zam olmuş oldu. Bu ne demek? Bununla beraber bugünkü yüzde 17,5 zamla birlikte yeni yılda toplam 5 yıllık süreçte yüzde 948 oranında zam olmuş oldu. Bu yüzde 948 zamla birlikte İSKİ'ye yeni bir bardak su gelmiş mi, gelmemiş."
dedi.

CHP yönetiminin, Melen Projesi üzerinden hep eleştirilerde bulunduğuna dikkati çeken Öztekin, İSKİ'nin İstanbullulara arıtarak verdiği suların yaklaşık yüzde 67'sinin Melen'den geldiğini, bu projeyle beraber İstanbul'un susuz kalmadığını gördüklerini vurguladı.


Evlere gelen faturalara değinen Öztekin,
"Zam şampiyonu su. Su, şu anda altınla yarışıyor. Altınla yarışa bir su fiyatı görüyoruz."
diye konuştu.


İzmir'de de suya zam yapıldı


İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.


İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.


İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.




#İSKİ
#İBB
#zam
#su

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İ harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri