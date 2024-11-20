Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik iş birliği güçleniyor

Dün gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye'nin ekonomik kalkınma alanındaki potansiyeli bir kez daha gözler önüne serildi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra, kültürel ve ticari bağların da güçlenmesine katkı sağlayan görüşmelerde Başkonsolos Onur Şaylan, Türkiye’nin stratejik yatırım fırsatlarını ve ekonomik kalkınma alanındaki potansiyelini vurgulayarak, Türkiye ile BAE arasında daha fazla iş birliği yapılmasının önemine değindi.

Türkiye ile BAE arasındaki iş birliklerinin artması, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha fazla fırsat oluşturacak. Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmesi ve bölgesel liderliğini pekiştirmesi açısından büyük bir öneme sahip olan görüşmelerde Saad Al Janabi, Al Janabi Grubu'nun BAE iş dünyasında büyük bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Janabi, "Business influencer olarak, bu tür iş birliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi. Türk kanı taşıyan bir iş insanı olarak, Türkiye’nin dinamik iş ortamı ve stratejik konumunu işaret eden Al Janabi, Türkiye ile olan bağlarını daha da pekiştirmeyi ve yeni projelerle katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Al Janabi, "Türkiye, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de önemli bir yatırım noktası haline geldi. Bu potansiyeli görmek ve değerlendirmek bizim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.