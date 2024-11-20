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Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik iş birliği güçleniyor

Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik iş birliği güçleniyor

Rabia Şenol
15:0520/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve heyetinin öncülüğünde görüşme gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve heyetinin öncülüğünde görüşme gerçekleştirildi.

Son dönemde Türkiye ile BAE arasında sıcak ilişkilerin kurulması ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağladı. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve heyetinin öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliklerinin derinleştirilmesi ve Türkiye'nin büyüyen pazarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konusu bir grup BAE yatırımcısı ile birlikte masaya yatırıldı. Görüşmelere katılan ekibin içinde yer alan Al Janabi Grubu’nun yöneticisi Saad Al Janabi , Türkiye’ye olan güvenini ve yatırım yapma kararlılığını vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Dün gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye'nin ekonomik kalkınma alanındaki potansiyeli bir kez daha gözler önüne serildi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra, kültürel ve ticari bağların da güçlenmesine katkı sağlayan görüşmelerde Başkonsolos Onur Şaylan, Türkiye’nin stratejik yatırım fırsatlarını ve ekonomik kalkınma alanındaki potansiyelini vurgulayarak, Türkiye ile BAE arasında daha fazla iş birliği yapılmasının önemine değindi.

Şaylan, "Bu görüşmeler, Türkiye’nin sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve ticari ilişkilerdeki etkinliğini artırmak adına büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

JANABİ YENİ PROJELERLE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye ile BAE arasındaki iş birliklerinin artması, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha fazla fırsat oluşturacak. Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirmesi ve bölgesel liderliğini pekiştirmesi açısından büyük bir öneme sahip olan görüşmelerde Saad Al Janabi, Al Janabi Grubu'nun BAE iş dünyasında büyük bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Janabi, "Business influencer olarak, bu tür iş birliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi. Türk kanı taşıyan bir iş insanı olarak, Türkiye’nin dinamik iş ortamı ve stratejik konumunu işaret eden Al Janabi, Türkiye ile olan bağlarını daha da pekiştirmeyi ve yeni projelerle katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Al Janabi, "Türkiye, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de önemli bir yatırım noktası haline geldi. Bu potansiyeli görmek ve değerlendirmek bizim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.

#Türkiye
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#Onur Şaylan

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