Kalkınma Yolu'nu hızlıca tamamlarız

Türk iş insanları Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Irak’a çıkarma yaptı. Bağdat’ta Iraklı iş insanlarıyla bir araya gelen 150 kişilik heyet, başta müteahhitlik hizmetleri olmak üzere, ikili iş birliği alanları, karşılıklı yatırımlar ve Kalkınma Yolu Projesi'ni konuştu. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Kalkınma Yolu'nun yanı sıra ülkede metro, çevre yolu, hastane, okul, konut ve baraj gibi projelere talip olduklarını söyledi.

Kalkınma Yol Projesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Irak ve Türkiye’nin taraf olduğunu hatırlatan Eren, "Projenin finansmanı nasıl oluşacak, diye biz de merakla bekliyoruz. Biz Türkiye olarak deneyimliyiz, elbette projenin tamamına talibiz. Bu projenin tamamını bize verseler en fazla 6 yıl içerisinde tamamlarız" dedi.





Erdal Eren

137 ÜLKEDE 12 BİN PROJE

Türk müteahhitlik firmalarının dünya genelinde 137 ülkede toplam 12 bin projede 555 milyar dolarlık iş üstlendiğini ifade eden Eren, "Irak’ta ise bin 111 projeye imza attık. Savaş nedeniyle Irak’ta duran işler yeniden başladı. Kalkınma Yolu sadece bir yol projesi değil. Yol güzergâhı boyunca yeni şehirler inşa edilecek. Yaklaşık 17-20 milyar dolarlık finansman ihtiyacı çözüldüğü zaman içinde yer almak istediğimiz büyük bir proje olacak" diye konuştu.

Bağdat'taki diyaloglarının heyetler şeklinde devam ettiğini kaydeden Eren, Irak Kalkınma Fonu Başkanı Mohammad al-Najjar’ın da Türk firmalarına karşı ilgisinden söz etti.





TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Eren, "Irak’taki projelerde tamamen Türkiye’yi örnek alıyorlar. Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine ilgi çok büyük. Gerek ulaşım, gerek havaalanı, gerekse hastane projelerinde Türkiye’deki yapılan modeli ‘gelin burada yapın’ diyorlar. Üyelerimizden biri burada 6 tane hastane yaptı. Diğer projeler için de benzer teklifler var. Irak’ta uzun soluklu ilişkiler tesis etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.











