Bakan Bolat'dan 'Kalkınma Yolu Projesi' vurgusu: Türkiye Irak'ı desteklemektedir

"Bu noktada müteahhitlik noktasında ifade etmek istiyorum. Biz Irak'ın her tarafında müteahhitlerimizi müşavirlerimizin izlerini görmekten iftar ediyoruz. Yılda yaklaşık 28 milyar dolarlık yatırımları dünyanın her tarafında ihaleler kazanabilen bir sektördür ve çok büyük projelere imza atmışlardır. Akla gelebilen bütün altyapı, üstyapı, şehircilik, ulaştırma, su işleri, köprüler, barajlar, bütün projelerde, enerji santrallerinde tüm müteahhitleri 137 ülkede 12 bin 330'u aşan proje sayısıyla tam 522 milyar dolar projeler kazanmışlar ve tamamlamışlardır. Bundan sonra da inşallah başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere Irak'ın, Basra'nın ihtiyacı olan her projede rekabet etmeye kaliteli hizmetleri en ucuz fiyatlarla sunmaya hazırlar. Müşavirlerimiz de aynı şekil de mimarlarımız da bugüne kadar dünyada 3 binden fazla projede 3 milyar dolarlık ihalelere imza atmışlardır onlar da bu konuda müteahhitlerimizi destekleyeceklerdir"