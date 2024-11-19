Kalkınma Yolu'nun güçlü bir parçasıyız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi için ziyaret ettiği Irak'ta önemli temaslarda bulundu. Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticaret ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Büyük Fav Limanı ve Kalkınma Yolu Projeleri’nde Irak’ın vizyonunu paylaşıyor ve bu projeyi hayata geçirme yönündeki ortak irademizin süratle sahaya yansıtılması gerektiğine inanıyoruz. Bu proje sadece kara, deniz veya geçiş yolu değil. Dünya ticaretinde özellikle Uzak Doğu ile Hint Okyanusu ve Pasifik bölgesindeki ticaretin Avrupa'ya ulaşmasında çok önemli bir geçiş yolu. Bu proje ile birlikte aynı zamanda Irak'ın kendi içinde kurulacak yeni şehirler yeni fabrikalar, transit merkezleri ile de Irak için çok önemli bir kalkınma projesidir. Biz de bu projenin güçlü bir parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.





GELECEK HAFTA ONLAR MİSAFİR

Mevcut iş birliği fırsatlarını geliştirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bolat, "İki hafta sonra da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri derinlemesine ele alacağımız, eş başkanlıklarını Irak Ticaret Bakanı Sayın Atir Davud Selman ile beraber üstlendiğimiz Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin ilk toplantısını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejisini proaktif bir şekilde yürütmeye ve ülkemiz açısından ekonomik ve ticari anlamda öncelikli olabilecek yükselen ekonomilere yönelik ülke stratejileri oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.





MÜTEAHHİTLERLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Bolat, Türk ve Iraklı Müteahhitlik Firmaları ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda Irak Hükümeti'nin en üst düzey yetkililerinin bulunduğunu, bunun iki taraf için de önemli olduğunu dile getiren Bolat, yatırımlar arttıkça karşılıklı ticaret ve karşılıklı ekonomik bütünleşmenin de arttığını dile getirdi. Bolat, şunları kaydetti: “Irak, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki büyük projeleri başardığı yurt dışı müteahhitlikte bugün dünya ikincisi olmamızda çok büyük katkısı olan bir ülke. Irak'ın ihtiyacı olan ulaştırma, su işleri, altyapı projelerinde Türkiye'nin müşavirlik, mühendislik firmalarının çok büyük yeteneği ve ekspertizliği bulunmaktadır."





Müteahhitlik hizmetlerinin %7,3'ü Irak'ta

Irak’ın Türkiye’nin hizmet sektörü için önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise "Seyahat hariç, geçen yıl ülkenize 1,3 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Müteahhitlik hizmetleri burada önemli yer tutuyor. Bildiğiniz üzere, en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde Türkiye’den 40 firma var. Listede Çin’in ardından ikinci sıradayız. Son dört yılda yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin yüzde 7,3’ünü Irak’ta gerçekleştirdik. Irak bu dönemde en yüksek hacimli iş yüklendiğimiz ikinci ülke" ifadelerini kullandı.





Türkiye'den 100'e yakın katılım var

Türkiye'den 100'e yakın katılımcının olduğu toplantıda, Iraklı sektör temsilcileri de hazır bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Ulaştırma Bakanı Razzak Muheybis Acimi El-Sadavi ile iki ülke arasındaki ticaretin artması ve hacmin katlanması için hem birebir hem de heyetlararası görüşmeler gerçekleştirdi.











