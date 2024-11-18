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Bakan Bolat Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile bir araya geldi: Kalkınma Yolu Projesi ele alındı

Bakan Bolat Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile bir araya geldi: Kalkınma Yolu Projesi ele alındı

20:4718/11/2024, Pazartesi
DHA
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Muheybis Acimi el-Sadavi - Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Muheybis Acimi el-Sadavi - Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Muheybis Acimi el-Sadavi ile görüşme gerçekleştirdi. Sadavi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolat, ''Görüşmemizde komşumuz ve stratejik ortağımız Irak ile ikili ticari ilişkilerimizi, Türkiye'nin büyük önem verdiği Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili devam eden çalışmaları ve ticari taşımacılığı ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Muheybis Acimi el-Sadavi ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağdat programımız çerçevesinde Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Muheybis Acimi el-Sadavi ile bir araya geldik. Görüşmemizde komşumuz ve stratejik ortağımız Irak ile ikili ticari ilişkilerimizi, Türkiye'nin büyük önem verdiği Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili devam eden çalışmaları ve ticari taşımacılığı ele aldık. Sayın Bakana ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, görüşmemizde ele aldığımız konu başlıkları ışığında ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.


#Ömer Bolat
#Muheybis Acimi el-Sadavi
#Irak
#Ticaret Bakanlığı

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