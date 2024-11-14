Türkiye ile Katar arasında "Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı" imzalandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar ile ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla 'Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nı imzaladıklarını bildirdi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımları artıracağını ve iş dünyasıyla olan bağları güçlendireceğini vurgulayan Bakan Bolat, "Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir işbirliği için zemin oluşturduk" dedi. Bolat ayrıca Katar ile 'Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması' imzaladıklarını da bildirdi.
Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Al Thani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Ticaretin önündeki engeller kaldırılıyor
Görüşmede, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını belirten Bolat, sektör bazında karşılıklı yatırım fırsatlarının üzerinde durduklarını ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için ortak stratejiler geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.
"Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık"
Bolat, iki ülke arasındaki enerji, inşaat ve teknoloji projeleri üzerinde ortak çalışma yapma kararlılıklarını yinelediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak, Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz iş forumları ve sektörel etkinliklerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı yatırımların artması ve iş dünyasıyla olan bağların güçlenmesi, her iki ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. İkili ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nı imzalayarak gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir işbirliği için zemin oluşturduk."
"Katar ile ilişkilerimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz"
Bakan Bolat, iki ülke arasında imzalanan 8 anlaşma sonrası yaptığı paylaşımda ise
"Türkiye olarak, dost ve kardeş Katar ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."
dedi.
Bakan Bolat'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında ülkelerimiz arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladık.
Türkiye olarak, dost ve kardeş Katar ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmaların tamamı ise şu şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı
Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması
Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması.
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