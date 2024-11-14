"Bakanlık olarak, Katar ile ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşımak amacıyla düzenleyeceğimiz iş forumları ve sektörel etkinliklerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında karşılıklı yatırımların artması ve iş dünyasıyla olan bağların güçlenmesi, her iki ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. İkili ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesini teminen Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nı imzalayarak gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi alanında ilk adımlarımızı attık ve yeni bir işbirliği için zemin oluşturduk."