Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı: İşte imzalanan o anlaşmalar
16:5814/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantı sonrası iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri imzalandı. İşte Türkiye ile Katar arasında imzalanan o anlaşmalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından
"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"
na başkanlık etti.
Toplantı sonrası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri
imzalandı.
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalar şu şekilde;
- Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı
- Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması
- Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması.
Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imzaladı.
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