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Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor: Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor: Çok sayıda anlaşma imzalanacak

09:1514/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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Katar Emiri Al Sani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Katar Emiri Al Sani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi ise Gazze olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Riyad ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından yurda dönen Erdoğan, bugün Ankara’da önemli bir misafiri ağırlayacak.


Erdoğan, saat 14.00'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.


Çok sayıda anlaşma imzalanacak


İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'na geçilecek. Akabinde iki ülke arasında işbirliğine yönelik anlaşmalar için imzalar atılacak.



Gündem: Gazze


İkili görüşmelerde İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın yanında, ikili ilişkiler ve ekonomik konularda da görüşmeler yapılacak.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yaptığı açıklamada
"Katar Emiri Ankara'da olacak. Önemli görüşmeler yapılacak, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı gerçekleştirilecek.
" demişti.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
#Katar

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