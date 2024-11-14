Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Katar Emiri Al Sani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Katar Emiri Al Sani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

14:2214/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani’yi bugün Ankara’da resmi törenle karşıladı. İki lider, görüşmelerin ardından ortak bildiriye ve çeşitli anlaşmalara imza atacak. Ayrıca Erdoğan ve Al Sani, Filistin meselesini masaya yatıracak.

Türkiye ve Katar ilişkileri, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Ortadoğu’da yükselen gerilim ana gündem maddeleri olacak. Liderler, baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na geçecek ve burada çeşitli iş birliği anlaşmaları ile ortak bildiriyi imzalayacaklar.


İki lider, İsrail'in Gazze katliamını gündeme alacak

Toplantının ana gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı ve bölgedeki gerginlik bulunuyor. Ayrıca Lübnan ve İran’a uzanan çatışmalar da ele alınacak. Liderler, çatışmanın durdurulması için atılabilecek diplomatik adımları müzakere edecekler.


İkili ilişkiler bağlamında ise mevcut ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi gibi alanlarda yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi bekleniyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Katar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?