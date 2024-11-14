Katar Emiri Al Sani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Türkiye ve Katar ilişkileri, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Ortadoğu’da yükselen gerilim ana gündem maddeleri olacak. Liderler, baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na geçecek ve burada çeşitli iş birliği anlaşmaları ile ortak bildiriyi imzalayacaklar.