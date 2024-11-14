Katar Emiri Al Sani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Türkiye ve Katar ilişkileri, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Ortadoğu’da yükselen gerilim ana gündem maddeleri olacak. Liderler, baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na geçecek ve burada çeşitli iş birliği anlaşmaları ile ortak bildiriyi imzalayacaklar.
Toplantının ana gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı ve bölgedeki gerginlik bulunuyor. Ayrıca Lübnan ve İran’a uzanan çatışmalar da ele alınacak. Liderler, çatışmanın durdurulması için atılabilecek diplomatik adımları müzakere edecekler.
İkili ilişkiler bağlamında ise mevcut ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi gibi alanlarda yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi bekleniyor.