Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Bahçeli'yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
İç ve dış gündeme dair sıcak başlıkların konuşulduğu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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