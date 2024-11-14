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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Bahçeli'yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Bahçeli'yi ağırladı

17:5514/11/2024, Thursday
G: 14/11/2024, Thursday
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

İç ve dış gündeme dair sıcak başlıkların konuşulduğu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Ankara

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