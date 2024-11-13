Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed'e İsrail uyarısı: Yanı başlarındaki tehdit masal değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye-Suriye ilişkileri ile ilgili konuşan Erdoğan "Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır. Esad'la hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla inşallah rahatlatacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Azerbaycan
'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak için Azerbaycan'a yaptığı ziyareti tamamladı.
Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeni dönemde nasıl şekilleneceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Esed'e uyarı: İsrail tehdidi masal değil
Esed'e uyarı: İsrail tehdidi masal değil
- Türkiye'nin normalleşmek için elini uzattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed'i İsrail konusunda uyararak Türkiye ile ilgili atacağı adımın olumlu olması gerektiğini ifade etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili kısım şu şekilde;
"Beşar Esed’in konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşme için çıktım. Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye’de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık.
Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz.
"Suriye'nin toprak bütünlüğünü teröristler tehdit ediyor"
"Suriye'nin toprak bütünlüğünü teröristler tehdit ediyor"
Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor.
Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır."
"Terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor"
"Terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor"
İç cephenin güçlendirilmesine dair açıklaması ve bu konudaki muhalefetin duruşunu da değerlendiren Erdoğan
"İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor."
ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi;
İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor.
"Bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatacak"
"Bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatacak"
"Şu anda muhalefetin böyle bir derdi yok. Muhalefetin böyle bir derdi olmadığı için biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Mecburuz, başka çare yok. Gelen bütün haberler de Suriye’de alınan netice bana göre Suriye’yi de rahatlatacak. Ama bizim burada Beşşar Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla inşallah rahatlatacaktır.
"Teröre de göz açtırmayacağız"
"Teröre de göz açtırmayacağız"
Bizim iç cephemizi sağlam tutma anlayışımızı muhalefet anlayamamış gibi görünüyor. İç cephenin tahkimi elbette her zaman önemli ancak ne yazık ki iç cepheyi güçlendirmek istediğimizde ortak hassasiyetlerle hareket eden bir muhalefeti yanımızda bulamadık. Muhalefet gündelik siyasi meseleler, kazançlar, rantlarla uğraşıyor. Biz ise küresel ve bölgesel riskleri okuyarak, uzun yıllara sirayet edecek politikalar üzerinde çalışıyoruz. İç cephemizi sağlam tutarken aynı zamanda teröre de göz açtırmayacağız.
İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor. Bizler birlik ve beraberliğimizi güçlendirme çağrısı yapıyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara, bizi parçalamaya çalışanlara aynı kararlılıkla ve aynı tonda yanıt verelim ve “biz biriz, bütünüz, hep birlikte Türkiye’yiz” diyelim istiyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışanların elleri boş kalsın diye uğraşıyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu bizim mayamızda var zaten.
Bize birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi hatırlatacak bir kıvılcımdır iç cepheyi sağlam tutma çağrımız. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı tutunup, oluşturduğumuz o eşsiz tabloyu lekelemeye çalışanları elimizin tersiyle itelim çağrısıdır."
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