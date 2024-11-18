Bakan Bolat tarih verip duyurdu: Irak'la JETCO toplantısının ilkini Türkiye'de gerçekleştireceğiz

halkı için ve Iraklı öğrenciler için her zaman için katkı vermeye, ev sahipliği yapmaya hazır. Bunun yanında ticaret arttıkça, müteahhitlik arttıkça Türkiye'den Irak'a yatırımlar da artmaktadır. Bu noktada yarım milyar dolara yakın, yüzlerce Türk firması artık Irak'ta yatırım yapıyorlar, istihdam ediyorlar, üretim kazandırıyorlar. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ticaret hacmine de önemli katkılar vermektedir. Aramızda geçen nisan ayında imzaladığımız Yatırımların Korunması ve Teşviki Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın en kısa zamanda yürürlüğe girmesiyle ekonomik ilişkilerimiz çok daha hızlı bir noktaya gelecektir.